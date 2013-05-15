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Justin Bieber konser verirken soyuldu

Justin Bieber'ın Güney Afrika konseri sırasında çatıdan iplerle inen hırsızlar, 82 bin euro yani yaklaşık 200 bin lirayı çaldı

15 Mayıs 2013 12:26

Kanadalı genç pop yıldızı Justin Bieber, konser için dünyanın neresine gitse bir talihsizlik yaşıyor. Bieber, önce İngiltere konserinde bayıldı, sonra Almanya'da yanından ayırmadığı maymunu karantinaya alındı.

İsveç'te tur otobüsünde uyuşturucu bulunan Bieber, Dubai'de bir hayranının saldırısına uğramıştı. Genç şarkıcı bu sefer Güney Afrika'da konser verdiği stadyumda filmleri aratmayan bir hırsızlık olayına maruz kaldı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, stadyumda kasa odasına çatıdan iplerle inen hırsızlar, 82 bin euro yani yaklaşık 200 bin lirayı çaldı. Kilitli durumdaki stadyuma hırsızların girmeyi nasıl başardığı ise  belirsiz.

Çalınan paranın Bieber konserinde satılan t-shirt, hatıra eşyası ve yiyecek içecekten elde edilen edilen gelir olduğu belirtildi.

Yetkililer hırsızların uzun süren bir hazırlık sonrası soygunu gerçekleştirdiğini ve çok profesyonel olduklarını açıkladı.

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