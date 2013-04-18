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Justin Bieber hayranlarını yine kızdırdı

Anne Frank müzesindeki anı defterine yazdıklarıyla eleştirilere maruz kalan Justin Bieber, paylaştığı karikatürle de tepki toladı

18 Nisan 2013 14:49

Kanadalı ünlü pop şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından paylaştığı karikatürle tepki topladı.

En son Anne Frank müzesindeki anı defterine yazdıklarıyla eleştirilere maruz kalan Bieber'ın karikatüründe Bieber’in üstü çıplak yattığı, üzerinde ise şarkıcının hayranlarına verilen isim ‘Belieber’ yazan bir kızın olduğu görülüyor.

Not eklemeden Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf, 641 bin beğeni ve kadın hayranlarından binlerce yorum aldı. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, karikatür bazı hayranlarının hoşuna gitse de, Bieber yine takipçilerini kızdırdı.

Bieber, hafta sonu konser için gittiği Amsterdam’da Yahudi soykırımının simge isimlerinden Anne Frank’in adını taşıyan müzeyi ziyaret etmiş, anı defterine ‘Anne Frank yaşasaydı Bieber hayranı olurdu” yazmıştı.

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