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Justin Bieber, Guinness'e aday

Justin Bieber'ın 'What Do You Mean' şarkısı online müzik dinleme platformlarında 24 saat içinde en çok dinlenen şarkı rekorunu kırdı

13 Eylül 2015 13:59

Justin Bieber, uzun bir ara verdiği pop müziğe What Do You Mean? isimli şarkıyla muhteşem bir dönüş yaptı. Önce online müzik dinleme platformlarında 24 saat içinde en çok dinlenen şarkı rekorunu kıran Kanadalı yıldız, Amerika'nın pop müzik standartlarını belirleyen Billboard Hot 100 listesine 1. sıradan giriş yaptı.

Onlarca hit şarkısı olmasına rağmen ilk kez Hot 100 zirvesini gören 1994 doğumlu Justin Bieber, listede 1. numarayı gören en genç sanatçı unvanını aldı. Genç şarkıcı, bu unvanı Guinness Rekor Komitesi'nden alarak başarısını resmiyete dökmüş oldu.

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