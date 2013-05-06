'Justin Bieber: Eşcinselim'

AP haber ajansının Twitter hesabını geçtğimiz ay hack’leyen Suriye Elektronik Ordusu, bu sefer Justin Bieber’ı hedef aldı. Örgüt, E! Online magazin sitesinin sayfasını hack’leyerek, genç pop yıldızı Justin Bieber’ın ‘eşcinsel olduğuna dair’ haber yayımladı.

Sayfada, “Özel haber: Justin Bieber E! Online’a açıklama yaptı: Eşcinselim” şeklinde bir haber belirdi.

ntvmsnbc'nin New York Daily News’a dayandırdığı haberine göre, Twitter’dan da geçen sahte haber, 1,200 re-tweet edilirken, 351 favori edildi. E! Online, eylemin ardından yaptığı açıklamada, “Twitter ve SMS hesaplarımız Cumartesi günü saldırıya uğradı... Bu sorunu çözümlemek ve olay hakkında soruşturma başlatmak için çalışıyoruz. Neden olduğumuz herhangi karmaşadan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan da açıklama yapan E! Online, hesaplarının hack’lendiğini ve asılsız haberlerin duyurulduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı savunan Suriye Elektronik Ordusu, sürekli Batı basınını hedef alan eylemler gerçekleştiriyor. Örgüt, AP ve Guardian’ın öncesinde BBC, NPR, Reuters’ın da Twitter hesabını hack’lemişti.