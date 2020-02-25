Justin Bieber, Elvis Presley'in liste rekorunu kırdı

25 yaşındaki Justin Bieber, ABD'nin müzik albümleri listesinde 7 kere bir numarada yer alan en genç şarkıcı olarak Elvis Presley'in rekorunu kırdı.

Changes albümü de ilk sırada yer alan Bieber, yedinci albümü Blue Hawaii 1961'de birinci sıraya çıkarak rekorun sahibi olan Elvis Presley'i geçti.

Bieber ilk kez 16 yaşındayken liste başını My World isimli ilk albümüyle görmüştü. Bieber'ın daha sonra çıkardığı dört stüdyo albümü ve remix ve akustiklerden oluşan 3 albümünün 2'si de ABD listelerinde ilk sırada yer aldı.

Bieber bu hafta da ABD'nin R&B ve country listelerinde ilk sırada.