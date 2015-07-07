Justin Bieber'dan çıplak tatil pozu!

21 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Instagram hesabından çıplak bir fotoğrafını yayınladı.

Güney Pasifik’teki Bora Bora Adaları’nda tatil yapan Justin Bieber’ın paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından çıplak fotoğrafını yayınlayan Bieber, açıklama kısmına “Bakın” demekle yetindi.

People.com'da yer alan habere göre, Bieber’ın poposunun görüldüğü fotoğrafı yayınlamasının ardından şarkıcı Miley Cyrus da kendi hesabından, Rihanna ve Justin Bieber’ın fotoğrafını yayınlayarak, “Rihanna, Bieber’a karşı” yorumunu yaptı.