'Jürinin kararına saygı duyarız'

Cannes’dan “En İyi Yönetmen” ödülüyle dönen Nuri Bilge Ceylan ve oyuncuları, “Üç Maymun”un Antalya’da sadece ses efekti ödülü alması hakkında sadece “Jürinin kararıdır” dediler



Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller açıklandıktan sonra genelde tartışma çıkar, ödül almayanlar haksızlığa uğradığını söyler, ellerine geçen her fırsatta jüriyi eleştirir. Cannes Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen Ödülü”ne layık görülen, Altın Portakal Film Festivali’nden “En İyi Ses Efekti Ödülü”yle dönen “Üç Maymun” filminin galasında ise yönetmen ve oyuncular ağız birliği etmişçesine jüri kararına saygı duyduklarını açıkladılar.



Antalya’daki jüri kararı sorulduğunda Hatice Aslan, “Jüriler farklı insanlardan oluşuyor olabilir” derken Yavuz Bingöl, “Jürinin takdiridir, saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ise “Jüri Cannes’da ve Antalya’da farklıydı. O yüzden kararlar da farklı olabilir. Saygı duyuyorum. Ekip olarak hiçbir itirazımız yok. Sonuçta diğer ödül alanlar da yakın arkadaşlarımız” yorumunu yaptı.



