Jüri üyesiyle bağlantısı ortaya çıktı; 'kişiye özel kadro' yargıdan döndü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı için 2020 yılında açılan kadro ilanına Aksel Çelik'in başvurusu jüri tarafından “şartları sağlamadığı” gerekçesiyle reddedildi. Konu yargıya taşınınca ilana başvuran diğer bir akademişyen Doç. Dr. Ş.Y. ile jüride yer alan bir profesörün “bağlantısı” ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, jüride yer alan profesörün, hem Doç. Dr. Ş.Y.’nin doktora öğrencisi olduğu dönemde yaptığı tez çalışmasını değerlendiren jüride yer aldığı hem de Doç. Dr. Ş.Y. ile ortak şekilde uluslararası hakemli makaleler yayımladığı belirlendi. Duruma dikkat çeken mahkeme heyeti, “Ortak akademik çalışmalar sebebiyle bu jüri üyesi tarafından yapılacak değerlendirmenin tarafsız, objektif ve denetlenebilir bir değerlendirme olamayacağı sonucuna varılmakla, objektif teşekkül ettirilmeyen değerlendirme jürisi raporuna dayanılarak yapılan ve davacının yetersiz bulunduğu davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi. İstinaf yolu açık bırakılan kararın kesinleşmesi durumunda yeniden değerlendirme yapılması bekleniyor.