Jürgen Klopp, milli aradan endişeli

Futbolda milli takım arası yaklaşıyor. Ancak birçok kulüp seyahat kısıtlamaları nedeniyle oyuncularının karantinaya girmesinden endişeli. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, mart sonundaki maçlarda futbolcularının görev almasını istemiyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp oyuncularının Mart ayındaki milli maçlarda görev almasını istemiyor. Klopp, seyahat kısıtlamaları nedeniyle milli takım dönüşünde yaşanabilecek sorunlar hakkında şüphelerini dile getirdi:

"Birçok federasyonu ilgilendiren bir karar olduğunun farkındayım" diyen Alman teknik adam, "Ancak oyuncuların maaşlarını ödeyen kulüpleri de düşünmeniz gerekiyor. Bu nedenle öncelik bizlerin olmalı. Yaz aylarındaki turnuvalara hazırlık yapılması gerekiyor ama içinde bulunduğumuz süreçte herkesi mutlu edemezsiniz"

Klopp, İngiltere'ye uygulanan tedbirler nedeniyle oyuncularının karantinaya girmesini istemiyor.

Yoğun maç takviminde milli araya giden oyuncuların izolasyon süreçlerine vurgu yapan Klopp, "Milli takımlara giden oyuncuların aramıza katılmaları için 10 günlük izolasyon sürecinde kalmaları lazım. Yoğun maç takviminde buna yetecek gücümüz yok. Şu anki kurallar geçerli olursa milli takım dönüşünde oyuncularımızdan mahrum kalacağız" diye konuştu.

Mart ayının son haftasına denk gelen milli takım arasında UEFA ülkeleri 2022 Dünya Kupası elemeleri için ilk sınavlarına çıkacak.