T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Jürgen Klopp Liverpool’da

Alman teknik adam Jürgen Klopp, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

09 Ekim 2015 14:26


Liverpool'da Jürgen Klopp dönemi başladı. İngiliz Premier Lig ekibi, Brendan Rodgers'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp ile anlaştı.

7 yıllık Borussia Dortmund macerasını 132 gün önce Berlin'de oynanan Almanya Kupası finaliyle sonlandıran 48 yaşındaki Klopp, ‘Kırmızılar' ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Liverpool kulübünün resmi twitter hesabından paylaştığı fotoğraf on dakika içinde 25 bin kez paylaşıldı.

Liverpool'un 123 yıllık tarihindeki 20'nci teknik direktörü olan Klopp aynı zamanda ilk Alman çalıştırıcısı. Kulüp bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni hocasını resmi olarak tanıtacak ve transferin ayrıntıları hakkında açıklama yapacak.

Ligde 12 puanla 10'uncu sırada yer alan Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Bordeaux ve Sion takımlarıyla berabere kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanJürgen KloppPremier LigLiverpoolBrendan RodgersBorussia DortmundBerlinAlmanya KupasıKloppLiverpool UEFA Avrupa LigiBordeauxSionDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/SIDUÇ/JD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24