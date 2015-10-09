Jürgen Klopp Liverpool’da



Liverpool'da Jürgen Klopp dönemi başladı. İngiliz Premier Lig ekibi, Brendan Rodgers'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp ile anlaştı.

7 yıllık Borussia Dortmund macerasını 132 gün önce Berlin'de oynanan Almanya Kupası finaliyle sonlandıran 48 yaşındaki Klopp, ‘Kırmızılar' ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Liverpool kulübünün resmi twitter hesabından paylaştığı fotoğraf on dakika içinde 25 bin kez paylaşıldı.

Liverpool'un 123 yıllık tarihindeki 20'nci teknik direktörü olan Klopp aynı zamanda ilk Alman çalıştırıcısı. Kulüp bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni hocasını resmi olarak tanıtacak ve transferin ayrıntıları hakkında açıklama yapacak.

Ligde 12 puanla 10'uncu sırada yer alan Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Bordeaux ve Sion takımlarıyla berabere kalmıştı.