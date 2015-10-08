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Spor

Jürgen Klopp Liverpool'a imzayı atıyor

The Guardian'a göre Klopp, Liverpool'a 3 yıllık imza atacak ve yıllık 5 milyon Pound kazanacak

08 Ekim 2015 22:47

Alman teknik adam Jürgen Klopp'un Everton beraberliği sonrasında Brendan Rogers'la yollarını ayıran Liverpool'la anlaştığı açıklandı. Liverpool kulübü resmi Twitter hesabı, içeriği ile ilgili ayrıntı vermese de, yarın sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, Brendon Rodgers yönetiminde sezona kötü bir giriş yapan Liverpool, geçtiğimiz hafta derbi mücadelesinde ezeli rakibi Everton ile 1-1 berabere kalında Rodgers ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık haberinin açıklanmasıyla beraber de İngiliz taraftarların uzun süredir hayalini kurduğu transfer için düğmeye basıldı.

Borussia Dortmund'u dünya devlerinin arasına sokan Klopp ile Liverpool arasında dün ve bugün gerçekleşen görüşmelerde anlaşma zemini sağlandı. Alman teknik adamın bu akşam saatlerinde özel bir uçakla John Lennon Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Yarın TSİ 12:00'da gerçekleşecek imza töreni ile de Klopp, Liverpool'un yeni teknik direktörü olacak. İngiliz The Guardian'a göre Klopp, Liverpool'a 3 yıllık imza atacak ve yıllık 5 milyon Pound kazanacak. 

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