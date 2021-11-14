Jurgen Klopp: Donald Trump ve Boris Johnson’ın kazandığı iki seçim, tüm dünya adına kötü bir işaretti

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, “Şunu söylemeyelim ki yakın zamanda Donald Trump ve Boris Johnson’ın kazandığı iki seçim, tüm dünya adına kötü bir işaretti çünkü herkes önceden bunun iyi sonuçlar doğurmayacağını biliyordu" dedi.

Premier Lig ekibi Liverpool’un menajeri Jurgen Klopp, Donald Trump ve Boris Johnson’ın tüm dünya adına kötüye gidişi temsil ettiğini söyledi.

Trump, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı olurken Johnson ise bundan yıl sonra İngiltere’nin Başbakanı olarak seçilmişti. Trump ABD tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olarak kabul edilirken Johnson ise özellikle pandemi dönemindeki yönetimiyle gündem olmuştu. Klopp, bu isimlerin ilk etapta seçimleri nasıl kazandığını sorguladı.

"Biri gitti ancak diğeri hâlâ çırpınıyor"

Alman menajer, Gabby Logan’ın Mid-Point isimli podcast’ine konuk oldu ve şunları söyledi: “Şunu söylemeyelim ki yakın zamanda Donald Trump ve Boris Johnson’ın kazandığı iki seçim, tüm dünya adına kötü bir işaretti çünkü herkes önceden bunun iyi sonuçlar doğurmayacağını biliyordu. Ancak toplum olarak buna biz izin verdik ve buna inanamıyorum. Şimdi biri gitti ancak diğeri hâlâ çırpınıyor. Bu inanılmaz.