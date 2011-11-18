Juppe: Suriye'ye müdahale ancak BM kararıyla olur

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin iki gündür gerçekleştirdikleri temasların gündemini Suriye oluşturdu. Juppe, Suriye'ye müdahalenin ancak BM Güvenlik Konseyi kararıyla yapılabileceğinin altını çizdi.





Davutoğlu, Suriye’deki yaşanan çatışmaların iç savaşa dönüşme riski olduğu uyarısını yaparken Juppe de Suriye'de reformlar için çok geç olduğunu söyledi. İki bakan bu açıklamalardan kısa bir süre sonra kameraların karşısına geçti.



Görüşme öncesi AFP’ye özel bir röportaj veren Davutoğlu, ordudan ayrılan subayların artık silahlarını Suriye'ye döndürmeye başladığını belirterek, “Dolayısıyla bir iç savaşa dönüşme riski olduğunu söylüyorum. Bu kıyımı sonlandırmak için doğru zaman gelmiştir. Bu yüzden Arap girişimi önemlidir” dedi.



Davutoğlu, “Eğer bu girişim başarısız olursa, Suriye’de her zaman için bir iç savaş ve yüksek tansiyon riski söz konusu olabilir” diye konuştu.

"Reform için artık çok geç"



Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ise İstanbul'da yaptığı açıklamada Suriye rejiminin artık reform yapması için çok geç olduğunu söyledi.



Juppe, TBMM Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Volkan Bozkır ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz Suriye rejiminin bir reform programı uygulamaya niyetli olmadığını düşünüyoruz. Şimdi de reformlar için çok geç" dedi.



Fransa ile Türkiye'nin Suriye krizi konusunda "örtüşen bir yaklaşım" izlediğini söyleyen Juppe, Türkiye'nin Suriye muhalefetinin ortaya attığı, sınırda bir tampon bölge oluşturmasıyla ilgili tartışmalara, "Bu Türkiye'ye kalmış. Ancak biz böyle bir kararın uluslararası kamuoyuyla işbirliği içinde alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Basın toplantısında da konu Suriye



İki bakanın düzenledikleri ortak basın toplantısında da Suriye konusu öne çıktı.



"Suriyeli muhaliflerin gündeme getirdiği uçuşa kapalı bölge oluşturulması seçeneğine hazır mısınız?" sorusuna Davutoğlu, şu an için Arap Birliği'nin 2 Kasım tarihli planına odaklandıklarını söyledi.



Davutoğlu, Suriye yönetimini ikna etmek için 11 aydır büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ancak Şam yönetimi herkesten gelen bu çabalara kulak vermek yerine halkına silah doğrulttu. Kimse dünyanın gözü önünde halkına silah doğrultamaz. Hama’da bu yapıldığında dünya gerekli tepkiyi veremedi ama dünya artık 1982’deki gibi değil. İlk inisiyatifimiz Arap Birliği ile birlikte adımlar atılmasıdır. Sonrasında ekonomik müeyyidelerin devreye sokulması da söz konusu olabilir" dedi.

Juppe'den müdahale şartı



Juppe ise Suriye muhalefetine ve taraf değiştiren Suriyeli subaylara ülkede bir iç savaş çıkmasını önleme çağrısı yaparken, "Bir müdahale ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla söz konusu olabilir. Libya'da da böyle olmuştur" dedi.



Fransız Bakan, Avrupa Birliği'nin Şam yönetiminin önde gelen isimlerine karşı alınan ekonomik yaptırım kararlarının daha da sertleştirileceğini de sözlerine ekledi.



Davutoğlu ve Juppe toplantıda ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere süreci, 1915 olaylarıyla ilgili ortak tarih komisyonu kurulması, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi, iki ülke arasındak ticaretin 15 milyon euroya çıkarılması gibi konuların da ikili görüşmelerde masaya yatırıldığını ifade etti.