-Juppe: ''Suriye için artık çok geç'' ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, TBMM Dışişleri Komisyonu'nu ziyaretinde, Suriye konusunu ele aldıklarını belirterek, "Şam rejiminin taahhüt ettiği reformları yapmak istemediğini, şimdi artık çok geç olduğunu" söyledi. Juppe, yaklaşık 1 saat süren toplantının çıkışında yaptığı açıklamada, Suriye yönetiminin üstlendiği reformları hayata geçirmek istemediğini belirterek, "Şimdi, artık çok geç" dedi. Alain Juppe, Suriye konusunda Türkiye ve Arap Birliği ile çalıştıklarını, bu çabalar çerçevesinde Suriye'yi kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'nden geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Avrupa'nın da bir yandan yaptırımları ağırlaştırdığını kaydetti. Suriye muhalefetiyle ülkenin geleceğini hazırlamak için birlikte çalışmayı denediklerini söyleyen Juppe, Suriye'ye uçuş yasağı uygulaması gibi bir kararın da BM Güvenlik Konseyi'nde alınması gerektiğinin altını çizdi.