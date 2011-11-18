T24 LogoT24 Logo
Politika

Juppe: ''Suriye için artık çok geç'' ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 12:11

-Juppe: ''Suriye için artık çok geç'' ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, TBMM Dışişleri Komisyonu'nu ziyaretinde, Suriye konusunu ele aldıklarını belirterek, "Şam rejiminin taahhüt ettiği reformları yapmak istemediğini, şimdi artık çok geç olduğunu" söyledi. Juppe, yaklaşık 1 saat süren toplantının çıkışında yaptığı açıklamada, Suriye yönetiminin üstlendiği reformları hayata geçirmek istemediğini belirterek, "Şimdi, artık çok geç" dedi. Alain Juppe, Suriye konusunda Türkiye ve Arap Birliği ile çalıştıklarını, bu çabalar çerçevesinde Suriye'yi kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'nden geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Avrupa'nın da bir yandan yaptırımları ağırlaştırdığını kaydetti. Suriye muhalefetiyle ülkenin geleceğini hazırlamak için birlikte çalışmayı denediklerini söyleyen Juppe, Suriye'ye uçuş yasağı uygulaması gibi bir kararın da BM Güvenlik Konseyi'nde alınması gerektiğinin altını çizdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24