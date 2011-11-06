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Dünya

Juppe: İran'a ambargoyu ağırlaştırmalı PARİS (A.A)

06 Kasım 2011 16:37

-Juppe: İran'a ambargoyu ağırlaştırmalı PARİS (A.A) - 06.11.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) raporunun yayımlanması öncesinde, İsrail'in İran'a yönelik önleyici bir harekatının bölgenin istikrarını tamamen bozabileceğinden, bu ülkeye yönelik ambargoların ağırlaştırılması yolunu sürdürmek gerektiğini söyledi. Juppe, Europe 1'e yaptığı açıklamada, İsrail'in önleyici bir askeri harekatı olasılığı konusunda da, "Umarım, bu aşamaya gelmeyiz" diye konuştu. İsrail'in saldırıya uğraması durumunda bu ülkenin emniyetinin sağlanması için Fransa'nın İsrail safında yer alacağını söyleyen Juppe, "Eğer İsrail saldırırsa, bu aynı şey değil" dedi. Tahran'ın nükleer programıyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) raporunun salı günü yayımlanması öncesinde, İran'a yönelik bir operasyonun ''giderek daha muhtemel göründüğünü'' söyleyen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de yaptığı bir başka açıklamada, "İran'a karşı bir askeri harekat olasılığının diplomatik bir seçenekten daha yakın" olduğunu kaydetti.  İsrail medyasına sızan haberlere göre, İran'ın nükleer tesislerine yönelik önleyici bir operasyon düzenlenmesi fikri giderek daha çok konuşulurken, bu konu Binyamin Netanyahu kabinesinde görüş ayrılığı yaratıyor.

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