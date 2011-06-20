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Dünya

jUPPE: "ESAD, DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTADA" LÜKSEMBURG (A.A)

20 Haziran 2011 22:05

-jUPPE: "ESAD, DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTADA" LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini" söyledi. Juppe, Lüksemburg'da Avrupalı meslektaşlarıyla biraraya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bazıları Esad'ın reform sürecini başlatmak ve yoluna koymak için zamanı olduğunu düşünüyor. Ben bundan şüpheliyim. Bence, dönüşü olmayan bir noktaya geldi" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı, Esad'ın bugünkü konuşmasının durumu değiştirmediğini de vurguladı. Juppe, "halk ayaklanmalarının bastırılması sırasında binden fazla kişinin öldüğünü, bu benzeri görülmemiş şiddetin, kabul edilemeyeceğini ve buna tepkisiz kalınamayacağını" ifade etti.

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