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Dünya

Jüpiter'den 13 kat büyük gezegen bulundu

Gök bilimciler, Süper Jüpiter'in şimdiye kadar keşfedilen en büyük gezegen olduğunu belirtti

20 Kasım 2012 19:16

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'den 13 kat daha büyük bir gezegen buldu.

"Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre dev gezegen, Dünya'dan 170 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Güneş'ten 2,5 kat daha büyük Kappa Andromedae yıldızının yörüngesinde yer alıyor.

'Kappa Andromedae b', Jüpiter'den büyük olduğu için "Süper Jüpiter" olarak da adlandırılıyor. Süper Jüpiter'in, gezegenlerin oluşumuyla ilgili önemli bilgiler sağlayacağına dikkat çeken bilim insanları, Süper Jüpiter'in diğer düşük kütleli gezegenler gibi oluşumunu tamamlamamış bir yıldızın yörüngesinde yer alan ön gezegen diskinden doğduğunu söyledi.     

Daha önce genç ve büyük yıldızların ön gezegen diskinden gezegen doğurabildiği ile ilgili çalışmalar yapıldığına işaret eden bilim insanları, Süper Jüpiter'in bu varsayımın doğru olduğunu ispatladığını kaydetti.   

 
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Kappa Andromedae yıldızının ve 'Süper Jüpiter'in konumu.
 
Hawaii'deki Mauna Kea Dağı'nın zirvesinde bulunan Japonya'ya ait Subaru teleskobunu kullanarak Süper Jüpiter'i keşfeden gök bilimciler, gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızın, 5 milyar yaşındaki Güneş'e oranla oldukça genç bir yıldız olduğunu söyledi.
 
Andromeda Takımyıldızı'nda yer alan Kappa Andromedae yıldızının, yaklaşık 30 milyon yaşında olduğu sanılıyor.
 
 
 

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