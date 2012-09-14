Jupiter'de 'okyanus' büyüklüğünde patlama

Güneş sisteminin en büyük ve en ağır gezegeni Jüpiter’de meydana gelen bir patlama amatör gökbilimciler tarafından kaydedildi. Uzmanları şaşırttı.

Çoğunluğu helyum ve hidrojen gazından oluşan ve 'Gaz Devi' olarak adlandırılan Jüpiter’i gözlemleyen amatör gökbilimci George Hall, dört gün önce kaydettiği patlamayı internette paylaştı.

İki saniye boyunca gözlemlenebilen patlamanın büyüklüğü ise inanılmaz bir boyutta. Neredeyse Büyük Okyanus kadar.

Milyonlarca kilometre uzaktan, amatör teleskoplarla dahi görülebilen patlama 2009 yılından bu yana kaydedilen en büyük patlama olarak da resmi kayıtlara geçti.

Patlamanın sebebi ise gökbilimciler arasında tartışma konusu haline geldi. Bazı uzmanlar patlamanın bir meteor çarpmasından kaynaklandığını savunurken, başka araştırmacılar bir gaz patlaması üzerinde duruyor.