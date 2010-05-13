Jüpiter kayboldu

T24-



Jüpiter’de bir kuzey, öbürü güney yarımkürede iki karakteristik halkası var. Bu halkalardan biri her 10-15 yılda bir yok olup sonra yeninden beliriyor. Bu değişimlerin nedeni ise henüz bilinmiyor. Daily Mail gazetesinin derlediği bilgiye göre akla en yatkın açıklama, bu değişimlere dönemsel fırtınaların yol açtığı.



Gaz ve sıvıyla kaplı dev Jüpiter’in yüzeyinde, farklı yüksekliklerde farklı oranlarda yoğunlaşan kimyasal bulutları dolaşıyor. Kırmızı, kahverengi, beyaz ve sarı renkli bu bulutlar ‘bölge’ denilen açık renkli ve ‘halka’ (ya da kemer) denilen koyu renkli alanların oluşmasına neden oluyor.



Jüpiter, bu yıl 24 Eylül’de Dünya’ya en yakın konumunda olacak. Amatör gözlemciler bu tarihte, hava koşulları ve izleme noktasının koordinatları uygun olduğu takdirde, ‘halkasız’ Jüpiter’i teleskoplarla izleyebilecek. (NTV)