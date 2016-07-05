Juno'nun Jüpiter yolculuğu

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i araştırmak üzere 5 yıl önce fırlatılan Juno uzay aracı, gezegenin yörüngesine başarıyla yerleşti. 'Gaz Devi'ni inceleyecek olan Juno, gezegenlerin oluşumuna da ışık tutacak.
05 Temmuz 2016 22:02
Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i araştırmak üzere 5 yıl önce fırlatılan Juno uzay aracı, gezegenin yörüngesine başarıyla yerleşti.
'Gaz Devi'ni inceleyecek olan Juno, gezegenlerin oluşumuna da ışık tutacak.
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