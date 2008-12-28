Junior'u bulana ödül!

Mersin'de dört gün önce köpeği kaybolan avukat, değeri yaklaşık 250 YTL olan köpeğini bulana 500 YTL ödül vaadediyor



Mersin’de dört gün önce Malta-Kaniş kırması "Junior" adlı köpeği kaybolan avukat Gülseren Yıldırım, değeri yaklaşık 250 YTL olan köpeğini bulana 500 YTL ödül vaadediyor. Avukat Gülseren Yıldırım, kızının yaklaşık 1.5 ay önce Kanada’dan getirdiği Malta-Kaniş kırması köpeğe çok alıştığını, ailenin bir ferdi gibi gördüğünü söyledi.



Kızının eğitim için gittiği Kanada’dan aldığı köpeği eğitimini bitirdikten sonra Türkiye’ye getirdiğini belirten Yıldırım, dört gün öncesine kadar iş yerinde besledikleri köpeğin, tüpün alev alması üzerine korkup kaçtığını bildirdi.



Yıldırım, "Junior, önceden kapı açık bırakılsa bile dışarı çıkmazdı ancak olay anında paniğe kapıldığını düşünüyoruz. Dört gündür ulaşamadığımız köpeğimizle aramızda gönül bağı kurulmuştu, kızımızın emanetiydi. Bulmayı çok arzuladığımız köpeğimiz için kentin farklı noktalarına yaklaşık 150 ilan yapıştırdık. İlanlarda, değeri ortalama 250 YTL olan köpeği bulana 500 YTL ödül vereceğimizi belirtiyoruz" dedi.



Kanada doğumlu köpeğin bu ülkede eğitim alması nedeniyle Türkçe komutlara cevap veremediğini kaydeden Yıldırım, İngilizce komutların birçoğuna uyduğunu söyledi.

Beyaz renkli, sırtında kahverengi leke bulunan köpeğine kavuşacağı günün hayalini kurduğunu ifade eden Yıldırım, "Köpeğin gerçek sahibi olan kızım İstanbul’da. Henüz kendisine durumu anlatamadım. Kızım yılbaşından sonra Mersin’e dönmeden önce köpeğin bulunması en büyük hayalim. Tüm hayvanseverlerden destek bekliyorum" diye konuştu. (AA)

