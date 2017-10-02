Juncker: Türkiye'deki AB yanlılarını hayal kırıklığına uğratmamalıyız

Alman Bild gazetesine AB'nin içinde bulunduğu durumlar ilgili bir röportaj veren AB komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile ilişkiler de değindi. Türkiye'nin devasa adımlarla Avrupa'dan uzaklaştığını, ancak Ankara'nın tam üyelik görüşmelerinde kaydedilen başarısızlığın sorumluluğunu AB'ye yüklemesinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Juncker, "Türkiye'de Avrupa'dan yana oldukça büyük bir kesim var, bu kesimi güçlendirmemiz ve onları hayal kırıklığına uğratmamız gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla mecliste yaptığı ve AB ile ilişkilere de değindiği konuşmasında "Bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır. Ancak bu süreci bitiren, havlu atan, vazgeçen taraf biz olmayacağız” açıklamasını yapmıştı.

AB'nin Türkiye ile 12 yıldan bu yana sürdürdüğü tam üyelik görüşmeleri şu sıralarda fiilen ilerleme kaydedilmiyor. Türkiye'de geçen yıl düzenlenen askeri darbe girişiminden sonra Ankara ile AB arasındaki ilişkiler belirgin bir biçimde kötüleşmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB'nin ekim ayı ortasında ki zirvesinde Türkiye ile tam üyelik görüşmelerini bitirmek ya da askıya almak konusunu Birliğe üye diğer ülkeler ile müzakere etmek istiyor. Merkel daha önceki bir konuşmasında müzakerelerin sonlandırılabilmesi için 28 üye ülkenin oybirliğiyle karar alması gerektiğini ancak bazı ülkelerin buna karşı çıktığını dile getirmiş, müzakerelerin askıya alınmasının ise oy çokluğuyla mümkün olduğunu belirtmişti. Almanya Başbakanı, "Müzakerelerin oy çokluğu kararıyla askıya alınması seçeneği de bulunuyor; tüm seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Reuters/dw/ÇA,BÖ