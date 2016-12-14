Juncker Türkiye ile varılan anlaşmadan memnun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile AB arasında varılan mülteci mutabakatını desteklediğini tekrarladı. Juncker Avrupa Parlamentosu genel kurulundaki konuşmasında mart ayında varılan anlaşmanın etkisini gösterdiğini ve her gün Türkiye'den Yunanistan'a geçen mülteci sayısının 10 binden 90'a düştüğünü söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki işbirliği perşembe günkü devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak. 28 AB üyesi ülke arasında yapılan zirveye hazırlık buluşmasında görüş ayrılığı çıkmış ve Avusturya Türkiye'deki darbe girişimi sonrası gelişmeleri gerekçe göstererek tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etmişti. Ortak bildiride ise sadece görüşmelerin kapsamının genişletilmeyeceğine yer verildi.

Ortakları İtalya'ya yardımcı olacak

Komisyon Başkanı Juncker mülteci krizinde İtalya'ya yardımcı olunacağını açıkladı. ‘İtalya'yı yalnız bırakmayacaklarını' söyleyen Juncker aşırı borç yükü altındaki İtalya'nın bütçe disiplinine uymasını zorlaştıran büyüme ve istikrar paktının esnekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Jean-Claude Juncker AB zirvesinin gündeminde 2014 yılından beri uygulanan ve 154 milyar euroluk kaynağın kullandırıldığı yatırım programının uzatılmasının da bulunduğunu, bir diğer konunun ise AB'nin stratejik özerkliğini garanti altına almak için ortak savunma politikasının güçlendirilmesi olacağını duyurdu.

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DW,dpa/AG/BS