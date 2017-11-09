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Deutsche Welle

Juncker: Sırbistan ve Karadağ 2025’ten önce AB üyesi

AB Komisyonu Başkanı Juncker, önümüzdeki 10 yıl içinde Sırbistan ve Karadağ’ın AB üyesi olmasını beklediklerini açıkladı. Juncker, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesi’ne katılmasını istediğinin de altını çizdi.

09 Kasım 2017 12:21

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün Brüksel'de yaptığı açıklamada 2025 yılından önce Sırbistan ve Karadağ'ın AB üyesi olacağına inandığını belirtti.

Juncker, AB'nin durumuna ilişkin Eylül ayında yaptığı konuşmada da, AB'nin "Komşu bölgelerde istikrarın sağlanması için Batı Balkan ülkelerine yönelik inandırıcı bir perspektif sunması” gerektiğini vurgulamıştı. Juncker, ancak AB Komisyonu'nun görev süresini dolduracağı 2019 yılına kadar yeni üyelerin katılımının beklenmediğinin de altını çizmişti.

28 üyesi bulunan AB'ye son katılan ülke 2013 yılında Hırvatistan olmuştu. Finans ve mülteci krizi nedeniyle, AB genişlemeyi ertelemişti.

Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'nın yanı sıra Sırbistan ve Karadağ, AB üyeliği için resmi aday ülkeler. AB Karadağ ile üyelik müzakerelerine Haziran 2012'de, Sırbistan ile Ocak 2014'te başlamıştı.

Schengen Bölgesi'nin genişlemesi

AB Komisyonu Başkanı Juncker, dün yaptığı açıklamada Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne alınmasını istediğini de vurguladı. Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Brüksel'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "bunun yapılacağını” dile getirdi. Bulgaristan, Ocak ayının başında AB dönem başkanlığını devaralacak.

Schengen Bölgesi'nde 22'si AB üyesi olmak üzere toplam 26 ülke yer alıyor. Schengen Bölgesi ülkeleri arasında seyahat serbestliği bulunuyor, sınır kontrolleri sadece bölgenin dış sınırlarında yapılıyor.

AFP, JD/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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