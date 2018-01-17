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Dünya
Deutsche Welle

Juncker: İngilizler Brexit'ten sonra AB'ye yeniden katılsın

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra birliğe yeniden katılabileceğini söyledi. Juncker'in açıklamaları AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un paralel demecinden bir gün sonra geldi.

17 Ocak 2018 17:17

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra birliğe yeniden katılma teşebbüsünde bulunmasından memnuniyet duyacağını söyledi.

Çarşamba günü Strasbourg'ta Avrupa Parlamentosu'nda vekillere hitap eden Juncker, Brexit referandumunda elde edilen sonucun bir "felaket" olduğunu ve "hem İngilizler hem de AB üyeleri için bir kaybet-kaybet durumu" olduğunu belirtti.

Juncker'in açıklamaları Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un İngilizlere AB'de kalmayı teklif etmesinden bir gün sonra geldi. Juncker, "Bay Tusk el sıkışmaya hala hazır olduğumuzu belirtiyor. Eğer İngilizler Brexit'ten başka bir yol tercih etmek isterlerse, biz de konuşmaya hazır oluruz" dedi.

"Ayrılmanın varsa katılmanın da maddesi var"

Juncker, "Londra bu AB'de kalma teklifine irite olmuş bir tepki verdi. İngilizler 50'nci madde kapsamında AB'den ayrılsalar bile, bir de katılımı mümkün kılan 49'uncu madde var. Bu çok hoşuma gider" dedi.

Juncker sözlerine "Şimdi birbirimize mantıklı bir biçimde muamele etmemiz ve birbirimizi köşeye sıkıştırmaya çalışmaktan kaçınmamız gerekiyor" diyerek devam etti.

Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Tusk, İngiltere AB'den ayrılma konusunda fikir değiştirdiği takdirde "kalplerinin onlara açık olacağını" söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü ise aynı gün yaptığı açıklamada ikinci bir referanduma gitmelerinin sözkonusu olmadığını belirtmişti.

Haziran 2016'da yapılan referandumda İngilizler, yüzde 52'lik oranla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'de liberaller ve Avrupa yanlısı muhalefet temsilcileri, referandumun "İngilizlerin 2016 yılında verdikleri kararın yol açacağı sonuçların bilincinde olmamaları" gerekçesiyle tekrarlanmasını talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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