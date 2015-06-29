Juncker: Aldatılmış hissediyorum



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunan halkını, 5 Temmuz'da yapılacak referandumda alacaklıların reform taleplerine 'evet' demeye çağırdı. Juncker Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Yunanlar 'evet' derse bu, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmak istediğine dair AB ve dünyaya gönderilmiş bir işaret olacaktır" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, Yunanistan'da iktidardaki Syriza hükümetine de sert eleştiriler yöneltti. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu‘nun (IMF) reform önerilerini kabul etmeyerek referandum çağrısında bulunan Yunan hükümetine çatan Juncker, “Gösterdiğim tüm çabaların ardından kendimi biraz ihanete uğramış hissediyorum. Çünkü insanlar benim kendi kişisel çabalarımı ve diğerlerininkini yeterince göz önünde bulundurmadılar. Bir demokrasiyi kendi çıkarları için Euro Bölgesi'ndeki diğer 18 demokrasiyle karşı karşıya getirme çabası Yunanistan'a yakışmıyor“ dedi.

Yunanistan için önerilen reform ve tasarruf paketinin ‘budalaca bir kemer sıkma paketi olmadığını‘, adil bir paket olduğunu savunan Juncker, Yunanlara gerçeği söyleme vaktinin geldiğini söyledi. Juncker, paketin ne ücret ne de emekli maaşlarında kesinti öngördüğünü, sosyal adaleti artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, müzakere kapısının hâlâ açık olduğunu, ancak kendisinin başka öneriler getirmeyeceğini de söyledi.

Yunanistan'a yönelik mevcut yardım paketinin süresi salı akşamı doluyor. Yerine yeni bir paket kararlaştırılmadığı ve Yunanistan'ın aynı gün IMF'ye 1,6 milyar dolarlık bir ödemesi bulunduğu için ülke salı akşamı itibariyle müflis duruma düşmüş olacak.