T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Juncker: Aldatılmış hissediyorum

AB Komisyonu Başkanı Juncker, müzakerelerin kesilmesinden Yunan hükümetini sorumlu tutarak, Yunan halkını pazar günü yapılacak referandumda reform paketine 'evet' demeye çağırdı.

29 Haziran 2015 19:03


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunan halkını, 5 Temmuz'da yapılacak referandumda alacaklıların reform taleplerine 'evet' demeye çağırdı. Juncker Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Yunanlar 'evet' derse bu, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmak istediğine dair AB ve dünyaya gönderilmiş bir işaret olacaktır" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, Yunanistan'da iktidardaki Syriza hükümetine de sert eleştiriler yöneltti. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu‘nun (IMF) reform önerilerini kabul etmeyerek referandum çağrısında bulunan Yunan hükümetine çatan Juncker, “Gösterdiğim tüm çabaların ardından kendimi biraz ihanete uğramış hissediyorum. Çünkü insanlar benim kendi kişisel çabalarımı ve diğerlerininkini yeterince göz önünde bulundurmadılar. Bir demokrasiyi kendi çıkarları için Euro Bölgesi'ndeki diğer 18 demokrasiyle karşı karşıya getirme çabası Yunanistan'a yakışmıyor“ dedi.

Yunanistan için önerilen reform ve tasarruf paketinin ‘budalaca bir kemer sıkma paketi olmadığını‘, adil bir paket olduğunu savunan Juncker, Yunanlara gerçeği söyleme vaktinin geldiğini söyledi. Juncker, paketin ne ücret ne de emekli maaşlarında kesinti öngördüğünü, sosyal adaleti artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, müzakere kapısının hâlâ açık olduğunu, ancak kendisinin başka öneriler getirmeyeceğini de söyledi.

Yunanistan'a yönelik mevcut yardım paketinin süresi salı akşamı doluyor. Yerine yeni bir paket kararlaştırılmadığı ve Yunanistan'ın aynı gün IMF'ye 1,6 milyar dolarlık bir ödemesi bulunduğu için ülke salı akşamı itibariyle müflis duruma düşmüş olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Komisyonu Başkanı JunckerYunanKomisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker YunanTemmuzBrükselYunanistan Euro BölgesiKomisyonu Başkanı YunanistanSyrizaBirliği Komisyonu Avrupa Merkez BankasıUluslararası Para Fonu‘nunJunckerEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24