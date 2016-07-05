Juncker: ‘AB’den çıkalım’ diyen liderler gemiyi terk ediyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker, İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) için kampanya yürüten muhafazakar liderleri işler zorlaştığında istifa etmekle suçladı.

Junker, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) “Dünün Brexit kahramanları bugünün üzgün Brexit kahramanları oldular” dedi.

Junker ‘çıkalım’ kampanyasını yürütenlerin “eski kafalı ulusalcılar” olduğunu söyledi ve “Vatanseverler işler zorlaştığında istifa etmez, işine devam eder. Bir çözüm geliştirmek yerine gemiyi terk ediyorlar” dedi.

Brexit için kampanya yürüten eski Londra belediye başkanı Boris Johnson, geçen hafta Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışından çekilerek tartışmalara yol açmış ve sorumluluktan kaçmakla suçlanmıştı.

Johnson, David Cameron’ın istifa edeceğini açıklamasından sonra, başbakanlık koltuğunu doldurması beklenen en güçlü isimdi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki görevineyse devam edecek olan Farage, Jean-Claude Junker'le parlamentoda birçok kez tartışmıştı.

Hollanda Başbakan Mark Rutte AP milletvekillerine İngiltere’nin AB’den ayrılmasının özellikle İngiltere için “oldukça şansız” bir karar olduğunu söyledi ve “İngiltere; hem politik, hem ekonomik, hem parasal, hem yasal olarak çöktü. Önlerinde bu durumu toparlamak için uzun yıllar var” dedi.

Referandum sonuçları İngiltere’de politik ve ekonomik karışıklığa neden oldu. İngiliz sterlini 31 yıldaki en büyük düşüşünü yaşadı ve İngiltere’nin yine bir ekonomik durgunluğa doğru gitmesinden korkuluyor.

UKIP başkanvekili Paul Nuttall AP milletvekillerine “İngiltere ve Avrupa coğrafi, kültürel, tarihi ve ticari anlamda birbirine bağlılar ve bu değişmeyecek. İyi ve sağlıklı komşuluk ve ticaret ilişkilerimize sahip çıkmak zorundayız. Herkesin çıkarını gözetebilmek için yetişkin bir tutumla pazarlık yapmalıyız” dedi.

Eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ise Komisyon'un İngiltere’nin ayrılması hakkında pasif kalmasına karşı çıktı. “Bu tutumu korkunç ve sorumsuzca buluyorum” diyen Verhofstadt, daha önce de Danimarka ve Hollanda’nın bazı AB politikalarını referanduma götürmesinin bugünlerin işaret fişeği olduğunu ifade etti.

“Ne bekliyorsunuz? Konsey ne zaman böyle bir Avrupa Birliği'nin savunulacak bir tarafı olmadığını anlayacak? Avrupa reforme edilmeli. Avrupa vatandaşları Avrupa’ya prensip olarak karşı değiller, bugün önümüzde duran Avrupa’ya karşılar” dedi.