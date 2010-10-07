-''JULİO IGLESIAS GİRNE KONSERİNİ İPTAL ETTİ'' LEFKOŞA (A.A) - 07.10.2010 - Kıbrıs Rum basını, ünlü İspanyol şarkıcı Julio İglesias'ın Girne'deki Merit Crystal Cove Otel'de 16 Ekimde vereceği konseri iptal ettiğini duyurdu. Rum Alithia gazetesi, İglesias'ın, ''Kuzey Kıbrıs'ta varolan rejim'' hakkında bilgi almasının ardından, Girne'de vereceği konseri iptal ettiğini iddia etti. İglesias'ın, KKTC'de son 4 ay içerisinde konserini iptal eden beşinci mega star olduğuna değinen gazete, konserin iptal edilmesinde, şarkıcının internet sayfasına protesto yollayan ve KKTC'deki durum hakkında bilgi veren Amerika'daki Yunanlı ve Kıbrıslı Rumların etkili olduğunu ileri sürdü. Haberde, İglesias'ın açıklamasında, ''kendine devlet diyen ve uluslararası açıdan tanınmayan bir yerde hiçbir zaman konser düzenlemeyeceğini'' söylediği iddia edildi. Haberde, ''daha önce Jenifer Lopez, Anastasia, Rihanna ve Justin Timberlake'in Kuzey Kıbrıs'taki konserlerini iptal ettiği'' belirtildi. Yunanistan'daki LAOS partisinden bazı milletvekilleri, daha önce, İglesias'ın konserinin engellenmesi için, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Jerzy Buzek'ten ''müdahale etmeleri'' talebinde bulunmuştu. KKTC'deki Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Reha Arar da, konserin engellenmesi girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Julio Iglesias konserinin KKTC'de bir dostluk nişanesi olarak yer alması gerektiği'' düşüncesinde olduğunu belirterek, sanat ve kültürün evrensel olduğunu ve politik çekişmelere malzeme olmaması gerektiğini kaydetmişti.