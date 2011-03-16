-JÜLİDE GÜLİZAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden, sunucu, yazar, eğitmen Jülide Gülizar'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gülizar için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törene, oğlu Ceyhun Ergüven ve yakınları ile CHP Genel Başkan yardımcıları Gülsün Bilgehan ve Erdoğan Toprak, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi ve gazeteciler katıldı. Öğle namazının ardından Gülizar için cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda bulunanlar, Cenaze aracına konulan Gülizar'ın naaşını, alkışlarla ve el sallayarak uğurladı. Kocatepe'deki cenaze namazının ardından Gülizar'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. -TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANMADA GENÇ KUŞAKLARA ÖRNEK OLDU- Zatürre teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde önceki gün vefat eden Gülizar, Türkçeyi doğru kullanarak genç kuşaklara örnek oldu ve dil konusunda yetiştirdiği pek çok kişiyi radyo ve televizyonlara kazandırdı. 1929 yılında Adana'da doğan Gülizar, ilk ve ortaokulu Mersin'de, lise öğrenimini ise Ankara Kız Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1956 yılında bitiren Gülizar, avukatlık stajının ardından mesleğini tercih etmeyerek aynı yıl Ankara Radyosuna girdi. 1968 yılında başlayan televizyon yayınlarıyla TRT'de haber spikeri olarak ekranlara çıkan Gülizar, radyo ve televizyonda kadın olarak ''ilk açık havada haber okuma'', ''ilk naklen yayın'' ve ''ilk röportaj'' gibi birçok ilke imza attı. Yaklaşık 30 yıl çalıştığı TRT'den 1982 yılında emekliye ayrılan Gülizar, emeklilik döneminde de çok sayıda ajans ve yayın kuruluşunda yazar, muhabir ve eğitmen olarak görev yaptı. 1997 yılında kurulan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler veren Gülizar, Kanal B televizyonunda da çeşitli programlar yapıp, söyleşiler hazırladı. Çok sayıda kitabı bulunan Jülide Gülizar, pek çok ödülün de sahibiydi.