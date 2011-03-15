-JULİDE GÜLİZAR HAYATINI KAYBETTİ ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - TRT'nin ve Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden, usta sunucu, yazar, eğitmen Jülide Gülizar, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, zatürre teşhisiyle bir süredir tedavi gören Gülizar, Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşama gözlerini yumdu. Türkçeyi doğru kullanarak genç kuşaklara örnek olan Gülizar, dil konusunda yetiştirdiği pek çok kişiyi radyo ve televizyonlara kazandırdı. Gülizar'ın özgeçmişi şöyle: ''1929 yılında Adana'da doğan Gülizar, ilk ve ortaokulu Mersin'de, lise öğrenimini ise Ankara Kız Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1956 yılında bitiren Gülizar, avukatlık stajının ardından mesleğini tercih etmeyerek aynı yıl Ankara Radyosu'na girdi. 1968 yılında başlayan televizyon yayınlarıyla TRT'de haber spikeri olarak ekranlara çıkan Gülizar, radyo ve televizyonda kadın olarak 'ilk açık havada haber okuma', 'ilk naklen yayın' ve 'ilk röportaj' gibi birçok yeniliğe imza attı. Yaklaşık 30 yıl çalıştığı TRT'den 1982 yılında emekliye ayrılan Gülizar, emeklilik döneminde de çok sayıda ajans ve yayın kuruluşunda yazar, muhabir ve eğitmen olarak görev yaptı. 1997 yılında kurulan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler veren Gülizar, Kanal B televizyonunda da çeşitli programlar yapıp, söyleşiler hazırladı. Çok sayıda kitabı bulunan Jülide Gülizar, pek çok ödülün de sahibiydi.''