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Dünya

Julian Assange'ın hesabı Twitter'dan silindi

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın hesabı Twitter'dan silindi

25 Aralık 2017 18:03

WikiLeaks'ın kurucusu olan ve dünya kamuoyunun ismini ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmalarını yayımlamasıyla duyduğu Julian Assange'nin hesabı Twitter'dan silindi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ekvator elçiliğinde yaşayan WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange'nin hesabının bilinmeyen nedenlerle Twitter'dan silindiği belirtildi.

Assange'ın Twitter'da bulunan @JulianAssange hesabına ulaşılamadığı ve hesabın Twitter tarafından askıya mı alındığı yoksa kendisinin mi sildiği ise henüz belli değil.

 

 

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