'Julian Assange siyasete girmeye hazırlanıyor'

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın siyasete atılacağı iddia edildi. İddialara göre Assange, lideri olduğu WikiLeaks Partisi’yle seçimlere katılarak Avustralya’da parlamentosunda sandalye kazanmayı planlıyor.



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Avustralyalı olan Assange üye sayısı 2 bine dayanan WikiLeaks Partisi’yle seçimlere girecek. Anketler, WikiLeaks Partisi’ne desteğin yüksek olduğunu gösteriyor.

Assange, 13 Haziran tarihinde video bağlantısıyla Avutralya’nın Sydney kentindeki destekçilerine hitap etmişti. İsveç’te aleyhine görülmekte olan cinsel taciz davası nedeniyle hakkında İngiltere’de tutuklama kararı çıkan Assange, Ekvador büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange’ın hakkındaki tutuklama kararı, milletvekili seçilmesi halinde parlamentodaki yerini almasına en büyük engeli oluşturacak.



Kazanma şansı yüksek



WikiLeaks Partisi’nin bu yılın başında ani bir kararla kuran Assange, siyaset sayesinde 2010’dan bu yana adım atamadığı Avustralya’ya geri dönmeyi istiyor.

WikiLeaks, ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın (NSA) küresel siber casusluk programı ‘PRISM’ı ortaya çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden’a verdiği yardımla tekrar adını gündeme taşımayı başarmıştı. Snowden, Wikileaks’in de yardımını aldığı süreçte Hong Kong’tan ayrılarak Rusya’ya sığınmıştı. 30 yaşındaki ajan, Assange’a kucak açan Ekvador’dan göçmen izni almıştı.

Assange, 13 Haziran’da Sydney Üniversitesi’nde düzenlenen video konferansta, “Avustralya’da siyasete atılarak oturduğum yerde hayata geçmeyecek yasalar yazmak gibi bir niyetim yok” ifadesini kullanmıştı.

Analistler ise Assange’ın partisinin şansının yüksek olduğuna inanıyor. Avustralya’nın eski başbakanı Julia Gillard’ı geçtiğimiz hafta güvenoyu yoklamasında geride bırakan Kevin Rudd, ‘gençlerin ana akım politikadan giderek uzaklaştığı’ uyarısında bulunmuştu. Kamuoyu anketlerine göre, Avustralya halkının WikiLeaks’e olan desteği son aylarda arttı.