Julian Assange serbest bırakılacak mı?

T24 - Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ın avukatı, müvekkilinin bugünkü duruşmada kefaletle serbest kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.



39 yaşındaki Julian Assange'ın, iki gün önceki duruşmasında 240 bin sterlinlik kefaletin ödenmesi halinde serbest kalabileceği kararlaştırılmış, ancak İsveç makamlarının karara itirazı sebebiyle Assange'in tutukluluğu sona ermemişti. BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiliz mahkemeye bu itirazı değerlendirmesi için tanınan 48 saatlik süre doluyor. Julian Assange, geçen ağustos ayında İsveç'e yaptığı seyahatte iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor ve İsveç hükümeti, Assange'ın iadesini talep ediyor.



Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarılan Assange, 7 Aralık'ta Londra'da teslim olduğu polis merkezinde tutuklanmıştı. Julian Assange, hakkında suçlamaları reddediyor ve bunların siyasi içerikli olduğunu savunuyor. Zira gözaltı kararı, Wikileaks'ın ABD büyükelçiliklerine ait iç yazışmaları yayımlamaya başlamasından kısa süre sonra açıklanmıştı. Öte yandan Julian Assange geçtiğimiz günlerde meydan okumayı ve belgeleri yayımlamayı sürdüreceğini bildirdi. Assange, annesi aracılığıyla Avustralya'da bir televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında görüşlerinin arkasında olduğunu vurguladı.





Siyasi tartışmalar



Sayısız dünya liderine ilişkin büyükelçiliklerin görüşlerini ya da devletlerle şirketler arasındaki ilişkileri gözler önüne seren bu belgelerin yayımlanmasına devam ediliyor.



Belgeler, o tarihten bu yana uluslararası siyasi ve sosyal arenada da bir çok tartışma yaratıyor.

Amerika Birleşik Devletleri de Julian Assange hakkında sızdırılan belgelerle ilgili dava açmanın yollarını değerlendirmekte olduklarını bildirdi.





