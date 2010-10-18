-JUDODA TÜRKİYE'YE 2 MADALYA ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Judo Federasyonu'nun 2010 yılı faaliyet programında yer alan Hollanda'daki Grand Prix müsabakaları sona ererken, Türk judocular 1 altın, 1 bronz madalya kazandı. Rotterdam kentinde, 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılan ve olimpiyat barajı için puan veren müsabakalara 43 ülkeden, 122 bayan ve 171 erkek sporcu katıldı. Türkiye ise 5 bayan, 4 erkek judocuyla müsabakalarda yer aldı. Müsabakaların son gününde mindere çıkan artı 78 kiloda Gülşah Kocatürk, final maçında Fransız rakibi Anne Sophie Mondiere'yi yenerek altın madalyaya uzandı. Aynı sıklette yarışan diğer Türk sporcu Belkıs Zehra Kaya da Grand Prix müsabakalarında bronz madalyanın sahibi oldu. Bu arada, Türk Milli Takımı, ülke sıralamasında da 43 ülke arasında 6. sırada yer aldı. Öte yandan, Belkıs ve Gülşah artı 78 kilo yarı finalinde karşı karşıya geldi. Bayanlar 48 kiloda Sümeyye Akkuş, 52 kiloda Aynur Samat ve 63 kiloda Selda Karadağ, erkeklerde ise 73 kiloda Sezer Huysuz, yine aynı sıklette yarışan Hasan Vanlıoğlu, 81 kiloda Ahmet Sarı ve Halil İbrahim Özerler rakiplerine yenilerek elendiler.