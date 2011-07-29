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Spor

JUDODA KÜBRA KARA BRONZ MADALYA KAZANDI TRABZON (A.A)

29 Temmuz 2011 20:58

-JUDODA KÜBRA KARA BRONZ MADALYA KAZANDI TRABZON (A.A) - 29.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda judo müsabakalarında bayanlarda +70 kiloda Türkiye'den Kübra Kara, bronz madalya kazandı. Of Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların son gününde, bayanlarda +70 kiloda Ukrayna'dan Yelyzaveta altın, Rusya'dan Vera Davydenko gümüş, Türkiye'den Kübra Kara ile Almanya'dan Michelle Goschin de bronz madalya elde etti. Erkeklerde 90 kiloda Ukrayna'dan Anton Savytkiy altın, Azerbaycan'dan Jalil Shukurov gümüş, Letonya'dan Glebs Talalujevs ile Rusya'dan Akhmed Magomedov da bronz madalya aldı. +90 kiloda da Ukrayna'dan Sergii Zhieriev altın, Hırvatistan'dan Matej Grubisa gümüş, Rusya'dan Vladimir Molodykh ile Gürcistan'dan Giorgi Lazuashvili ise bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada diğer Türk sporculardan erkeklerde -90 kiloda Mehmet Kasap ikinci tur, erkekler +90 kiloda da Kadir Bingöl ilk turda elendi.

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