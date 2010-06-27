Judoda Dilara İncedayı'dan altın madalya

Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda, bayanlar 57 kiloda mücadele eden Dilara İncedayı altın madalya kazandı.

Çek Cumhuriyeti'nin Teplice kentinde süren şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu, ilk maçında Estonyalı Keit Lutsar, 2. maçında da Moldovalı Ecaterina Cretu'yu yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final maçında İspanyol Maider Palavecino'yu mağlup eden Dilara İncedayı, finalde Hırvat judocu Ana Kokeza ile karşılaştı. Türk sporcu rakibi karşısında başarılı bir performans ortaya koyarak Avrupa Şampiyonu oldu.