Judoda altın madalyalar Çinli ve Japonların

Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oyunların judo müsabakalarının 7. ve son gününde, bayanlar artı 78 ve erkekler artı 100 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Bayanlar artı 78 kiloda evsahibi ülkeden, 25 yaşındaki 3 dünya şampiyonluğu unvanlı Tong Wen, finalde Atina-2004'ün altın madalyalı ismi Japon Maki Tsukada'yı yenerek, kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Japon Tsukada'nın gümüş madalya aldığı bu sıklette bronz madalyalar ise dünya ikincisi Sloven Lucijia Polavder ve Kübalı Idalys Ortiz'e gitti.

Erkekler artı 100 kiloda ise 22 yaşındaki Dünya Şampiyonu Japon Satoshi Ishii, finalde dünya üçüncüsü Özbek rakibi Abdullo Tangriev'e üstünlük sağlayarak altın madalya kazandı. Ishii, böylece ülkesinde oyunlarda judo branşında 4. altın madalyasını kazandırmış oldu.

Özbek Tangriev'in gümüş madalyayla yetindiği bu sıklette, bronz madalyaları ise İranlı Muhammed Rıza Rodaki'yi yenen Kübalı Oscar Brayson ve Gürcü Lasha Gujejiani'yi yenen Dünya Şampiyonu Fransız Teddy Riner aldılar.

Bu 2 sıkletle, oyunlarda judo dalındaki müsabakalar da tamamlanmış oldu.