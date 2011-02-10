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Yaşam

JUDE LAW VE SIENNA MILLER YİNE AYRILDI LOS ANGELES (A.A)

10 Şubat 2011 11:14

-JUDE LAW VE SIENNA MILLER YİNE AYRILDI LOS ANGELES (A.A) - 10.02.2011 - Bir dargın bir barışık bir ilişki yürüten İngiliz sinema sanatçıları Jude Law ve Sienna Miller yine ayrıldı.  Jude Law'un sözcüsü, çiftin ayrıldığı yönündeki haberleri doğruladı, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.  2004 yılında ''Alfie'' filminin setinde tanışan ve birlikte olmaya başlayan çift nişanlanmış, ama hiç evlenmemişti. Çift, 2006'de Law'un çocuğunun bakıcısıyla ilişkisi olduğu skandalının patlak vermesiyle yollarını ayırmış, 2009'da yeniden bir araya gelmişti. Son dönemde magazin basını çiftin birlikte ve çok mutlu olduklarını duyurmuştu.

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