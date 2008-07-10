'Judas Priest' sahnede

‘Heavy metal tanrıları’ Judas Priest için metal tutkunları, 13 Temmuz’da Kuruçeşme Arena’da buluşuyor.



İSTANBUL - 1960 yılında kurulan, 1974’de ilk albümünü yayınlayan ve müzik dünyasında gittikçe sertleşen tarzıyla tanınan Judas Priest, İstanbul’da ilk konserini 13 Temmuz’da verecek.



JUDAS PRIEST HAKKINDA...

- Saf heavy metal olarak adlandırılan albümleri “Sad Wings of Destiny”, “Sin After Sin”, “Stained Class”tır.

- “Dissident Aggressor”, “Sinner” ve “Tyrant” şarkıları kendi zamanının en sert şarkıları olarak bilinir.

- Deri giydikleri ve bir albümlerinin adında “leather” (deri) sözcüğünü kullandıkları için PETA tarafından sürekli eleştirilseler de, onlar kostümlerinin sunÎ olduğu konusunda ısrar ettiler ve tabiî ki albümlerinin adını değiştirmeyi kabul etmediler.

