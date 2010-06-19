Jübiter'in kayıp halkası bulundu

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1970’lerde de yaşanmıştı

Teleskopun elde ettiği son görüntülere göre, halkanın gözlerden kaybolmasının nedeni, gezegenin atmosferinde yer alan kimyasal bileşenlerden biri olan amonyağın oluşturduğu bir bulutun arkasında kalmış olması.ABD’nin Colorado eyaletindeki Uzay Bilimi Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Heidi Hammel, Jüpiter’deki hava durumu incelendiği zaman gezegenin ekvator çizgisinin güneyinde kalan halkanın gözlerden kaybolmasına bir amonyak bulutunun neden olduğunu söyledi.Ancak, atmosferindeki amonyak, metan, kükürtlü oksijen ve suyun yoğunluğundan ortaya çıkan siyah nokta ve bulutlar, geçtiğimiz yıl zayıflamaya başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında bu kütleler tamamen kayboldu.Hubble teleskopu tarafından çekilen görüntülerde, gezegenin yüzeyine çarpan ne olduğu bilinmeyen bir cisim, gezegenin atmosferinde amonyak içeren beyaz, buzlu kristal bulutların oluşmasını sağladı. Diğer kimyasal bileşenlere göre atmosferin üst katmanlarına çıkan bulutlar, Jüpiter’in halkasının gözlerden kaybolmasına neden oldu.NASA bilim insanı Amy Simon, en son elde edilen görüntülerde siyah nokta ve çizgiler görüldüğünü, bu tür izlerin genelde atmosferde değişim yaşandığı zamanlarda ortaya çıktığını belirtti.Simon, ekvatorun güneyinde kalan halkanın en son 1970’lerde gözden kaybolduğunu belirtti. O zamanlarda bunun nedeni tam olarak ortaya çıkarılamamıştı. Ancak aradan geçen on yıllarda bilim insanları bu değişimin atmosferdeki gazlardan kaynaklandığını anlamış oldu.