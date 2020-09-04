Juan Mata özel uçakla İstanbul'a gelecek

Galatasaray orta saha transferi için vites yükseltti. Uzun süredir Fred için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, rotayı Juan Mata'ya çevirdi.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin istediği yıldız Juan Mata için ezeli rakip Galatasaray devreye girdi.

Taraftarın ve yönetimin bir numaralı gündemi haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'ın kadro rotasyonunda düşünmediği Fred için nabız yoklayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu Türkiye'ye gelmek için ikna edememişti.

Takımdaki geleceği tartışma konusu olan 32 yaşındaki İspanyol yıldızın adı, transfer döneminin başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Bonservis verilmeyecek

Geçtiğimiz günlerde Van de Beek'i renklerine bağlayan Manchester United'ın Mata transferi için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ve Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in görüşmeler konusunda sarı kırmızılılara kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre takımda rotasyonun dışında kalacak olan Mata'nın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı, transferin önümüzdeki hafta sonuçlanması halinde 32 yaşındaki yıldızın özel uçakla İstanbul'a geleceği belirtildi.

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun Galatasaray ile anlaşması takdirde bedelsiz olarak transfer edileceği de gelen bilgiler arasında.