T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

JTI Türkiye’den sigaraya zam

JTI Türkiye, sigara ürünlerine zam yaptı. Zamdan etkilenen markalar arasında Camel, Winston ve Salem de var

08 Mart 2009 02:00

Japan Tabacco International (JTI) Türkiye, sigara ürünlerine zam yaptı.

JTI Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, İzmir Torbalı tesislerinde üretilen sigara ürünlerinde 9 Mart Pazartesi gününden geçerli olmak üzere fiyat artışına gidileceği belirtildi.

Yeni perakende satış fiyatları

ÜRÜN ESKİ FİYAT(TL) YENİ FİYAT(TL)
Salem (Kısa) 4,80 5,00
Salem (Uzun) 5,00 5,25
Glamour 4,80 5,00
CAMEL natural flavor (Kısa) 4,80 5,00
CAMEL 4,40 4,60
Winston Premier 5,00 5,00
Winston (Kısa) 3,75 3,90
Winston (Uzun) 3,80 4,00
Winston Superslims 3,80 4,00
Monte Carlo (Kısa) 2,75 3,00
Monte Carlo (Uzun) 2,75 3,00
More (Kısa) 2,75 3,00
More (Uzun) 2,75 3,00
Anadolu (Kısa) 2,50 2,75
Anadolu (Uzun) 2,50 2,75
LD (Kısa) 2,50 2,75
LD (Uzun) 2,50 2,75
LD Slims 2,50 2,75

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24