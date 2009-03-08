JTI Türkiye’den sigaraya zam

Yeni perakende satış fiyatları

ÜRÜN ESKİ FİYAT(TL) YENİ FİYAT(TL) Salem (Kısa) 4,80 5,00 Salem (Uzun) 5,00 5,25 Glamour 4,80 5,00 CAMEL natural flavor (Kısa) 4,80 5,00 CAMEL 4,40 4,60 Winston Premier 5,00 5,00 Winston (Kısa) 3,75 3,90 Winston (Uzun) 3,80 4,00 Winston Superslims 3,80 4,00 Monte Carlo (Kısa) 2,75 3,00 Monte Carlo (Uzun) 2,75 3,00 More (Kısa) 2,75 3,00 More (Uzun) 2,75 3,00 Anadolu (Kısa) 2,50 2,75 Anadolu (Uzun) 2,50 2,75 LD (Kısa) 2,50 2,75 LD (Uzun) 2,50 2,75 LD Slims 2,50 2,75

Japan Tabacco International (JTI) Türkiye, sigara ürünlerine zam yaptı.JTI Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, İzmir Torbalı tesislerinde üretilen sigara ürünlerinde 9 Mart Pazartesi gününden geçerli olmak üzere fiyat artışına gidileceği belirtildi.