JTI Türkiye’den sigaraya zam

Japan Tabacco International (JTI) Türkiye, sigara ürünlerine zam yaptı.
JTI Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, İzmir Torbalı tesislerinde üretilen sigara ürünlerinde 9 Mart Pazartesi gününden geçerli olmak üzere fiyat artışına gidileceği belirtildi.
Yeni perakende satış fiyatları
|ÜRÜN
|ESKİ FİYAT(TL)
|YENİ FİYAT(TL)
|Salem (Kısa)
|4,80
|5,00
|Salem (Uzun)
|5,00
|5,25
|Glamour
|4,80
|5,00
|CAMEL natural flavor (Kısa)
|4,80
|5,00
|CAMEL
|4,40
|4,60
|Winston Premier
|5,00
|5,00
|Winston (Kısa)
|3,75
|3,90
|Winston (Uzun)
|3,80
|4,00
|Winston Superslims
|3,80
|4,00
|Monte Carlo (Kısa)
|2,75
|3,00
|Monte Carlo (Uzun)
|2,75
|3,00
|More (Kısa)
|2,75
|3,00
|More (Uzun)
|2,75
|3,00
|Anadolu (Kısa)
|2,50
|2,75
|Anadolu (Uzun)
|2,50
|2,75
|LD (Kısa)
|2,50
|2,75
|LD (Uzun)
|2,50
|2,75
|LD Slims
|2,50
|2,75