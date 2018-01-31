JPMorgan'dan Türkiye için ‘cari açık' yorumu

Türkiye’de büyümenin 2018 yılında ‘muhtemelen’ ivme kaybedeceği ancak saygıyı hak eder seviyede kalmaya devam edeceği tahmininde bulunan yatırım bankası JPMorgan, cari açığın ise GSYİH'nin yüzde 5.5'inde dengelenmesini bekliyor.

Business HT’de yer alan habere göre, 22-23 Ocak tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'u ziyaret eden ve hükümet ile TCMB yetkililerinin yanı sıra bağımsız siyasetçiler, ekonomi analistleri, yerel piyasa katılımlcıları ve iş dünyası temsilcieri ile bir araya gelen JP Morgan, bu ziyarete ilişkin notlarını yayınladı.

"TCMB politikası sıkı tutmaya kararlı, daha fazla sıkıştırma yapması muhtemel"

"Yüksek büyüme hükümetin ana politika önceliği ve eğer bir yavaşlama olur ise yıl sonuna doğru daha fazla teşvik görebiliriz” denen notta, şu değerlendirmelere yer verildi:

"TCMB politikası sıkı tutmaya kararlı ve Türk Lirası baskı altına girdiği takdirde daha fazla sıkılaştırma yapması muhtemel. Kur istikrarı TCMB ve hükümet için önemli bir öncelik çünkü, kurda zayıflık enflasyonist baskı yaratıyor, finansal istikrar için riskleri artırıyor ve yerel güveni önemli oranda zarar veriyor.

“Politika yapıcılar altın ithalatının hiçbir zaman ardı ardına iki yıl yüksek olmadığının ve ithalattaki her artışı güçlü ihracatın takip ettiğinin altını çiziyor. Dolayısıyla, altın dengesinde iyileşme bekliyorlar; bu bizim de paylaştığımız bir görüş.”