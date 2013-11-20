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Ekonomi

JP Morgan'a rekor ceza

ABD'li banka JP Morgan, 2009 öncesinde sattığı mortgage yatırım kağıtlarıyla ilgili olarak devlete 13 milyar dolar ödemeyi kabul etti

20 Kasım 2013 20:49

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JP Morgan konut krizi sırasında yatırımcıları yanlış yönlendirdiği için 13 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.
JP Morgan'ın ödemeyi kabul ettiği toplam 13 milyar doların 4 milyarı bankanın kurbanı olan evsahiplerine gidecek.
Kalan paranın 7 milyar doları, bankanın yanlış bilgi vererek sattığı mali hizmetlerin müşterileri tarafından federal ve eyalet mahkemelerinde açılmış tazminat davalarına ayrıldı.
Ve 2 milyar dolar ise ceza olarak Amerikan hazinesine girecek.
Böylece Amerikan hükümetinin JP Morgan hakkında açtığı sivil soruşturma sonuca bağlanmış oluyor fakat banka aynı zamanda Amerikan Adalet Bakanlığı'nın henüz tamamlanmamış ayrı bir soruşturmasına da tabi.
Adalet Bakanlığı, JP Morgan yönetici ve çalışanlarının suç teşkil eden bir davranışta bulunup bulunmadığını araştırıyor.
JP Morgan, ABD'de ve diğer ülkelerde açılan soruşturmaları atlatmak için toplam 23 milyar dolarlık bir mali ceza bütçesi ayırdığını söylüyor.
Columbia Üniversitesi Profesörü John Coffee uzlaşmada hala sorunlar olduğunu belirtiyor:
“Bu tazminat British Petroleum’a verilen 4 milyar dolar cezanın üç katından daha fazla. Bu Amerikan hükümetinin meseleyi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Fakat aynı zamanda bu hiç bir şahsın sorumlu olarak gösterilmediği rekor düzeyde bir ceza.”
JP Morgan kendisinin ve mali kriz sırasında satın aldığı Bear Stearns’le Washington Mutual’ın 2008 yılına kadar sattığı milyarlarca dolarlık ‘mortgage’ kağıtları nedeniyle soruşturma geçiriyordu.

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