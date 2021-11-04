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Ekonomi

JPMorgan, Merkez Bankası'ndan kasımda 100 baz puan faiz indirimi bekliyor

Banka yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 19,6'ye çekti

04 Kasım 2021 08:17

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarının değerlendiren ABD'li bankacılık devi JPMorgan, enflasyonist baskıların güçlü olmaya devam ettiğini bildirdi. 

Foreks'in haberine göre banka ekim ayında gelen enflasyon verileri ışığında, Merkez Bankası'nın kasımda 100 baz faiz artıracağından emin olduklarını belirtti.

2021 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 19,9'dan yüzde 19,6'ya revize eden JP Morgan, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16,4 olarak korudu.

Hali hazırda yüzde 19,6 olan yıl sonu tahminleri için kısmen bir sürprizi yansıttığını vurgulayan JPMorgan, önümüzdeki aylarda, 2022 dördüncü çeyreğe kadar, yıllık enflasyonu yüzde 18-21 bandında gördüklerini belirtti.

 

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