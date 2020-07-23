JP Morgan: Merkez Bankası itibar fırsatını kaçırdı

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8.25’te sabit bırakma kararını değerlendiren uluslararası yatırım bankası JP Morgan, bir çelişkiye dikkat çekti: Merkez Bankası geçtiğimiz hafta sonu bankaların zorunlu karşılık oranlarını yükseltirken “finansal istikrar” gerekçesini kullanmıştı. Son faiz kararında bu ifadeye yer verilmemesinin dikkat çekici olduğunu kaydeden JP Morgan, “Merkez Bankası fiyat istikrarına yönelik risklerin altını çizmeyerek ve yeterince basiretli bir mesaj vermeyerek ve bir fırsat kaçırıyor olabilir. Dildeki ürkek değişimin itibarı anlamlı şekilde sağlamasına yeterli olmaya yeteceğinden şüpheliyiz” dedi.

Merkez Bankası’nın bunu yapmak için önümüzdeki günlerde bir fırsat daha yakalayacağını belirten JP Morgan, 29 Temmuz’da yayınlanacak enflasyon raporunun ekonomik ortam ve riskleri vurgulamak için imkan sağlayacağını vurguladı.

JP Morgan, bugünkü kararda enflasyonda yukarı yönlü risklerden söz edilmesinin Merkez Bankası’nın güncel gelişmelerin gerisinde kalan yüzde 7.4’lük yıl sonu enflasyon hedefini artırabileceğini gösterdiğini de ifade etti.