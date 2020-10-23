JP Morgan: Merkez Bankası eski huyuna geri döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırmayarak yüzde 10.25’te sabit tutma kararını değerlendiren uluslararası yatırım bankası JP Morgan, “TCMB eski huyuna geri döndü” dedi.

Kararla ilgili bir değerlendirme notu yayınlayan JP Morgan şu değerlendirmeleri yaptı:

“Geçtiğimiz ay faizi 200 baz puan artırarak herkesi şaşırtan TCMB, bir kez daha piyasaya sürpriz yapmayı tercih etti. Ama bu sefer faiz artırımından kaçınarak.”

Merkez Bankası’nın son dönemde politika faizi olan bir haftalık repoyu hiç kullanmadığına dikkat çeken JP Morgan, bunun sonucu olarak fonlama maliyeti ile (Merkez Bankası’nın piyasaya para vermek için kullandığı çeşitli kanalların ortalama faizi) ile politika faizi arasındaki açının hızla büyüdüğünü vurguladı. Merkez Bankası’nın fonlama maliyeti Perşembe günü yüzde 12.5 seviyesinde bulunuyordu.

(1-week policy rate: 1 haftalık politika faizi; Effective funding rate: Efektif fonlama faizi)

Merkez Bankası’nın efektif fonlama faizini, geç likidite penceresi faizi olan yüzde 14.75’e kadar yükseltebileceğini ifade eden yatırım bankası, bunun 225 baz puanlık ek parasal sıkılaşma anlamına geleceğini vurguladı. JP Morgan, “TCMB’nin faiz kararını bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Parasal sıkılaştırmaya yönelik önceki adımlarının kredi büyümesini ve ona bağlı olarak ekonomideki aşırı ısınmayı durdurduğuna dikkat çeken JP Morgan, son faiz kararının her şeye rağmen enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapabileceğini savundu.

Bununla birlikte örtülü faiz artırımının, politika faizinde yapılan açık bir artırım kadar etkili olamayacağını da belirten yatırım bankası, son kararın belirsizlik yarattığını, bunun Merkez Bankası’nın itibarını olumsuz etkileyeğini kaydetti.

JP Morgan, TCMB’nin gelecek ayki toplantısında geç likidite penceresi faizini 100-150 baz puan daha artıracağı öngörüsünde de bulundu.

Ekonomi Servisi