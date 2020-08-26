JPMorgan, kısa vadeli teknik analizinde 'Dolar sat, TL al' tavsiyesi verdi

Bankacılık devi JPMorgan döviz stratejisi raporunun teknik analizinde “Dolar sat, TL al” yorumunu yaptı.

Bloomberght’nin haberine göre, JPMorgan'ın kısa vadede olası fiyat değişimlerini derlediği teknik analizinde "Kurda son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu kaydedildi. Bunun için kritik önemdeki 7.1890 TL olan ilk Fibonacci desteğinin kırılması gerektiği, böyle bir kırılma olursa kurun daha geniş çaplı bir geri çekilme yaşabileceği söylendi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.

Türk lirası yıl başından bu yana dolar ve değerli para birimleri karşısında gelişmekte olan diğer ülkelere göre negatif ayrışarak değer kaybediyor.