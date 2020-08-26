T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

JPMorgan, kısa vadeli teknik analizinde 'Dolar sat, TL al' tavsiyesi verdi

26 Ağustos 2020 12:57

Bankacılık devi JPMorgan döviz stratejisi raporunun teknik analizinde “Dolar sat, TL al” yorumunu yaptı.

Bloomberght’nin haberine göre, JPMorgan'ın kısa vadede olası fiyat değişimlerini derlediği teknik analizinde "Kurda son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu kaydedildi. Bunun için kritik önemdeki 7.1890 TL olan ilk Fibonacci desteğinin kırılması gerektiği, böyle bir kırılma olursa kurun daha geniş çaplı bir geri çekilme yaşabileceği söylendi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.

Türk lirası yıl başından bu yana dolar ve değerli para birimleri karşısında gelişmekte olan diğer ülkelere göre negatif ayrışarak değer kaybediyor. 

ETİKETLER

jpmorgandolardolar tldöviz kuru
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24