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Spor

Josue adım adım Galatasaray'a

Braga'da Fenerbahçe ile oynanan iki maçta da forma giyen başarılı futbolcu, Portekiz'deki mücadelede takımı adına 1 gol kaydetmişti

17 Ağustos 2016 00:58

Orta saha transferi için arayışta olan Galatasaray, Bursaspor'un eski futbolcusu Josue'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Josue'yi 1 yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray, başarılı oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip olmayacak.

Transfer sezonu başında Alex Telles'i isteyen Porto'da Josue ismi takasta gündeme gelmiş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Josue konusunda herhangi bir problem yaşanmıyor. Ancak Porto kulübü ile temaslarını sürdüren yönetim, bu transferi kısa sürede bitirmek amacında.

Geçtiğimiz sezona Bursaspor'da başlayan Josue, devre arasında Braga'ya kiralanmıştı. 25 yaşındaki oyuncu Portekiz Ligi'nde 12 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti. UEFA Avrupa Ligi'nde de başarıyla mücadele eden Josue, 5 maçta 2 gol atmıştı.

Braga'da Fenerbahçe ile oynanan iki maçta da forma giyen başarılı futbolcu, Portekiz'deki mücadelede takımı adına 1 gol kaydetmişti.

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