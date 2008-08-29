Josico'dan 2 yıllık imza

Fenerbahçe, İspanya'nın Villarreal Kulübü'nden transfer ettiği Jose Joaquin Moreno Verdu (Josico) ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın basın toplantı odasında yapılan ve asbaşkanlar Mahmut Uslu ile Şekip Mosturoğlu'nun katıldığı törende, İspanyol futbolcu kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Asbaşkan Mahmut Uslu, 6 artı 2 yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bir yabancı oyuncu transfer hakları olduğunu belirterek, ''Teknik direktörümüz Aragones'in isteği doğrultusunda defansif orta saha oyuncusu arıyorduk. Daha önce kendisiyle görüşmüştük. Josico, Villarreal'in kaptanıdır. Geçen sene sakatlığı nedeniyle 15 maç oynadı. Şimdi sakatlığı geçti. Josico, başarılarımızda büyük pay sahibi olacak. Biz buna inanıyoruz. Kendisi de buna inandığı için buraya geldi'' diye konuştu.

Uslu, Josico'nun yaşıyla ilgili bir soruya tepki göstererek, ''Demin arkadaşınız soru soruyor, 'Bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız' diyor. Gelen arkadaşımız Villarreal'in son 2 hazırlık maçında doğrudan oynadı. Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan girdi. Yani o takımın kaptanını transfer ettik'' dedi. Mahmut Uslu, Josico'nun transferiyle birlikte profesyonel futbol takımı için transferi kapattıklarını söyledi.

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ise imza töreninin gecikmesinden dolayı basın mensuplarından özür dileyerek, ''Bürokratik işlemler uzun sürüyor transferde, beklettiğimiz için özür diliyoruz. Josico, Fenerbahçe'ye ve Şampiyonlar Ligi'ndeki katkılarıyla Türk futboluna önemli katkılar sağlayacak. İspanya Milli Takımı'nda oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Hocamız da kendisine çok güveniyor. Özellikle alınmasını çok istedi'' şeklinde konuştu.

"Gruptan çıkacağımıza inanıyorum''

Josico ise güzel bir kulüpten, hedefleri ve amaçları daha büyük bir kulübe geldiğini belirterek, ''Her kulvarda Fenerbahçe'nin başarılı olması için elimden geleni yapacağım'' dedi.

İspanyol futbolcu, yaşıyla ilgili bir soruyu, performansla yaşın çok fazla ilişkisi olmadığını ifade ederek, ''Futbolda, sahada gösterdiğiniz performansla yaşın çok fazla ilişkisi yoktur. Kendinize ne kadar iyi bakarsanız ve saha içinde ne kadar fazla çalışırsanız, insanlar yaşınızı sormazlar. 33 yaşımdayım ve bu zamana kadar birçok maç oynadım, Avrupa tecrübesi olan bir futbolcuyum. Tecrübemle takıma katkı sağlayacağım'' diye yanıtladı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını bildiğini belirten Josico, ''Birçok karşılaşmayı izledim. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, gruptaki 4 takım güçlü ve birbirine denk. Zor bir grup. Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacağına inanıyorum'' dedi.

Josico, Aurelio ile ilgili bir soru üzerine de, ''Aureilo'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Sahada savaşan bir oyuncuydu. Ben de onun yerinde oynayacağım. Kendimi o pozisyon için yeterli görüyorum. O bölgede iyi oynayacağımı düşünüyorum'' diye konuştu.

Son 10 senedir oynadığı takımların renklerinin sarı-lacivert olduğunu anlatan İspanyol futbolcu, ''Oğlum ve eşimi 'Kanaryalar' olarak adlandırıyorum. Ben de sarı-kanaryalarda oynamaya geldim. Bu kulüp için oynamaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe'nin çok ateşli bir taraftarı olduğunu da biliyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

Josico, imza törenine 16 numaralı sarı-lacivertli formayla katıldı. Törenin ardından İspanyol futbolcu, sahada gazetecilere poz verdi.